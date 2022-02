Er bekommt stylishe Unterstützung von der Familie! Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (46) sind seit knapp einem Jahr zusammen und seit Ende letzten Jahres sogar verlobt. Beide haben Kinder aus früheren Beziehungen. Doch das Patchwork-Familienleben scheint bei dem Powercouple zu funktionieren – denn Kourtneys Sohn Mason Disick (12) sowie Travis Töchter Alabama und Atiana feuerten nun gemeinsam Travis' Sohn Landon bei einer Fashion Show an!

Die Patchworkfamilie rund um Kourtney und Travis nahm vor wenigen Tagen extra in der Front-Row der AMIRI-Fashion Show Platz, um den 18-Jährigen zu unterstützen. Aber nicht nur das: Die Outfits der Familie konnten den Looks auf dem Laufsteg durchaus Konkurrenz machen – vor allem Kourtney, Alabama und Atiana scheinen sich bei der Wahl ihrer Kleidung abgesprochen zu haben. Im angesagten All-Black-Look sahen sie Landon bei seinem Gang über den Laufsteg zu. Während sich die Unternehmerin und die 16-Jährige Alabama für florale Jumpsuits mit Netz-Optik entschieden, wählte Atiana ein One-Shoulder-Dress aus Seide. Im Gegensatz zu den dreien ließen es Travis und Mason eher leger angehen und erschienen in lässigen Outfits.

Doch nicht allen wird der Auftritt von Kourtney und Travis mit ihren Kids gefallen haben. Allen voran: Shanna Moakler (46). Die Ex von Travis Barker hat in der Vergangenheit bereits des Öfteren öffentlich gegen die Liaison der beiden gewettert. Auch Scott Disick (38) soll nicht erfreut darüber sein, dass die Unternehmerin nun ohne ihn glücklich ist.

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker mit ihren Kindern, Februar 2022

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian

Instagram / shannamoakler Shanna Moakler im September 2021

