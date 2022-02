Jessica Haller (31) muss gerade ziemlich leiden. Die einstige Bachelorette ist im vergangenen Jahr erstmals Mutter geworden. Weil ihre Periode zuletzt aber überraschend ausgeblieben war, hatte die TV-Bekanntheit schon vermutet, erneut schwanger zu sein und einen Test gemacht. Nachdem sich dieser als negativ erwiesen hatte, konnte Jessi ihren Fans aber endlich auch mitteilen: Sie hat ihre Tage wieder. Die bringen aber starke Unterleibsschmerzen mit sich.

"Mir ist zum Heulen, weil ich so heftige Unterleibsschmerzen habe. Das reißt unten. Ich habe das Gefühl, mein Unterleib explodiert", klagte die Frau von Johannes Haller (34) auf ihrem Instagram-Profil. Sie wolle aber tapfer sein und keine Schmerzmittel einnehmen. Die 31-Jährige setzt deswegen lieber auf Hausmittel und bat ihre Fans um Tipps gegen Unterleibsschmerzen während der Periode.

Dass ihre monatliche Regel nach Schwangerschaft und Stillzeit nicht immer ganz nach Plan kommt, sei ganz normal, erklärte Jessi weiterhin in ihrer Story. Mit solchen Themen geht die Brünette gerne offen und ehrlich um. Zuletzt zeigte sie sich deswegen auch ganz ungeniert mit ihren "Problemzonen" am After-Baby-Body. Nach der Geburt von Töchterchen Hailey-Su habe sie unter anderem lockere Haut am Bauch.

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Haller, Ex-Bachelorette

Anzeige

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, ehemalige Bachelorette

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Haller im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de