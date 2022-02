Die Folgen dieser Erfahrungen werden Cathy Hummels (34) noch eine Weile begleiten. Während ihres Aufenthalts in Thailand wurde die Frau von Mats Hummels (33) am Strand überfallen und ausgeraubt. Der Täter habe sogar mehrmals auf sie eingeschlagen. Währenddessen hatte die Kampf der Realitystars-Moderatorin Todesängste ausgestanden, wie sie danach berichtete. Doch auch jetzt ist das Nachbeben des Erlebten noch spürbar: Cathy ist traumatisiert und hat schwer zu kämpfen.

Im Interview mit Bild sprach die 34-Jährige über den Raubüberfall und dessen Nachwirkungen. Sie habe eine Rippenquetschung davongetragen und auch ihr Kopf tue weh, doch körperlich gehe es ihr "so weit okay". Psychisch habe sie die Tat jedoch schwer mitgenommen: "Läuft ein Mann hinter oder neben mir, zucke ich zusammen. Ich bin total schreckhaft geworden." Die Bilder und Emotionen haben sich stark eingebrannt. "Als junge Frau überwand ich meine Depressionen. Mental bin ich eigentlich stark. Doch diesen Moment am Strand werde ich wohl mein Leben lang nicht mehr vergessen", ist sich Cathy sicher.

Der Mutter eines Sohnes ist allerdings bewusst, dass die ganze Sache ein noch dramatisches Ende finden hätte können. "Ich bin froh, noch am Leben zu sein. Der Gedanke ist ständig in meinem Kopf", äußerte die gebürtige Bayerin unter Tränen.

Cathy Hummels im September 2021

Cathy Hummels im Januar 2022

Cathy Hummels und Söhnchen Ludwig

