Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) teilen ihre Liebe mit der ganzen Welt! Nachdem ihr erster Beziehungsversuch gescheitert war, haben die Musikerin und der Schauspieler 2021 fast 20 Jahre später wieder zueinandergefunden – zur großen Begeisterung ihrer Fans. Anfangs versuchten die zwei noch, ihre Liebe zu verstecken, aber inzwischen scheinen sie sich ihrer Sache sicher zu sein: Bei der Premiere zu ihrem neuen Film "Marry Me" turtelten Ben und J.Lo jetzt, was das Zeug hält!

Am Dienstagabend waren auf dem Red Carpet in Los Angeles sicherlich alle Blicke auf sie gerichtet: Ben und Jennifer posierten total süß für die Kameras und himmelten sich die ganze Zeit über an – der 49-Jährige drückte seiner großen Liebe immer wieder zärtliche Küsse auf den Kopf. Auf den Fotos der Veranstaltung ist deutlich zu sehen, wie glücklich die beiden miteinander sind! Durch ihr weißes Kleid und seinen schicken Look hat man fast schon den Eindruck, man schaut sich Hochzeitsfotos des Paares an...

Während im echten Leben wohl nur Ben die Chance hat, Jennifer irgendwann einen Ring an den Finger zu stecken, buhlen in ihrem Film "Marry Me" Schauspieler Owen Wilson (53) und Sänger Maluma (28) um ihr Herz. Die Beauty spielt hier die erfolgreiche Musikerin Kat Valdez, die zwischen ihrer Blitz-Ehe mit Charlie, gespielt von Owen Wilson, und ihrer alten Flamme Bastian (Maluma) hin- und hergerissen ist. Das romantische Comedy-Drama erscheint am kommenden Donnerstag im Kino.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Premiere von "Marry Me"

