Wer hat sich als Erstes getraut? Jennifer Lange (28) und Darius Zander (38) könnten nicht glücklicher miteinander sein. Das zeigen die Bachelor-Siegerin aus der Staffel mit Andrej Mangold (35) und der Sänger schon seit einigen Monaten allen, die es sehen wollen, auf ihren Social-Media-Accounts. Dari und Jenny sind bis über beide Ohren ineinander verknallt. Jetzt verriet der Musiker auch, wer von ihnen beiden den ersten Schritt auf den anderen zugegangen ist.

In seiner Instagram-Fragerunde wird Dari nämlich genau das gefragt und bleibt seinen interessierten Followern keine Antwort schuldig. "Keine Ahnung. Wir haben uns einfach immer besser kennengelernt und wer was wie gemacht hat und ab wann wir genau zusammen sind – all das ist uns gar nicht so wichtig." Wichtig sei Jenny und ihm nur, dass es toll sei und sie eine unglaublich tolle Beziehung hätten.

Da verwundert es nicht, dass die beiden Turteltauben schon bald zusammenziehen möchten. "Weil wir wirklich so viel Zeit miteinander verbringen und quasi schon zusammenwohnen", erklärt Jenny den Entschluss im Netz.

Instagram / agentlange Darius Zander und Jennifer Lange im August 2021

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Darius Zander

Instagram / agentlange Darius Zander und Jennifer Lange im Juli 2021

