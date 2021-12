Jenny Lange (28) hat seit einigen Monaten einen neuen Mann an ihrer Seite. Nachdem sie sich Ende 2020 von Andrej Mangold (34) trennte, scheint die einstige Bachelor-Siegerin in Darius Zander (37) den Richtigen gefunden zu haben. Immer wieder zeigen die beiden sich total verliebt im Netz. Nun möchte das Promi-Paar den nächsten Schritt wagen: Jenny und Darius wollen sich eine gemeinsame Wohnung suchen.

Das verriet die Influencerin nun in ihrer Instagram-Story. Im kommenden Jahr wollen sie und ihr Freund gemeinsam in eine größere Wohnung ziehen. "Weil wir wirklich so viel Zeit miteinander verbringen und quasi schon zusammen wohnen", erklärte Jenny diese Entscheidung. Weitere Details zu ihren Umzugsplänen behielt sie allerdings noch für sich.

Doch die 28-Jährige hat nicht nur vor, ihre derzeitige Wohnung in Deutschland aufzugeben. "Ich werde erst mal meine Wohnung auf Mallorca kündigen, weil ich gemerkt habe, es ist nicht der richtige Zeitpunkt für eine Zweitwohnung im Ausland, zur Miete auch noch", verriet sie. Schließlich wollen sie und Darius im kommenden Jahr viel reisen, eine Zweitwohnung lohne sich daher nicht.

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Darius Zander

Instagram / agentlange Jennifer Lange, Influencerin

Instagram / agentlange Darius Zander und Jennifer Lange im August 2021

