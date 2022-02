"Alles ist gut, solange du wild bist!" – dieser Schlachtruf dürfte Jimi Blue Ochsenknecht (30) immer noch im Ohr klingen. Von 2003 bis 2008 als auch in einem Nachfolger im Jahr 2016 schlüpfte der Schauspieler für "Die wilden Kerle" in die Rolle des Kickers Leon. Diese Erfahrung scheint der Darsteller bestens in Erinnerung zu haben. Nun ließ sich Jimi sogar eine Erinnerung an seine wilde Zeit vor der Kamera stechen!

Via Instagram zeigte der 30-Jährige seine neue Körperkunst. An der Innenseite seines Handgelenks trägt der Vater einer Tochter nun das "Die wilden Kerle"-Logo. "Für immer wild", schrieb er zu dem Schnappschuss. Seine Follower erinnern sich bei diesem Anblick direkt an ihre Kindheit. "Das waren noch Zeiten. Ich habe 'Die wilden Kerle' so geliebt", schwärmte ein User in der Kommentarspalte.

Seinen Besuch beim Tätowierer hat Jimi aber nicht nur für eine dauerhafte Erinnerung an seine anfängliche Schauspielkarriere genutzt. Auch für Töchterchen Snow legte er sich unter die Nadel. Am linken Handrücken ließ der stolze Papa eine fein gestochene Schneeflocke verewigen.

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht beim Photocall für "Die wilden Kerle", Juli 2007

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknechts "Die Wilden Kerle"-Tattoo

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und seine Tochter Snow Elanie

