Michael B. Jordan (35) und Lori Harvey (25) schweben auf Wolke sieben. Der Schauspieler und das Model machten ihre Beziehung vor etwa einem Jahr offiziell – und lassen seither keinen Zweifel daran, wie glücklich sie miteinander sind. Lori schürte vor wenigen Wochen mit einem Social-Media-Post sogar selbst die ersten Babygerüchte. Auch zu Michaels Geburtstag widmete sie ihrem Liebsten nun einen süßen Post.

Auf Instagram teilte die 25-Jährige zu Michaels 35. Geburtstag ein niedliches Pärchenfoto der beiden, auf dem sie und ihr Freund sich verliebt anlächeln. Dazu schrieb sie: "Herzlichen Glückwunsch an mein großes Baby! Ich kann es kaum abwarten zu sehen, welch großartige Dinge dieses Jahr für dich bereit hält, mein Liebster." Michael selbst erwiderte die Liebeserklärung seiner Freundin in den Kommentaren: "Ich stehe jedes Mal etwas aufrechter, wenn ich neben dir stehe. Danke Babygirl!"

Wie ernst es Lori mit dem "Creed"-Darsteller ist, machte sie auch noch mal in ihrer Story deutlich. Dort kommentierte die Tochter von Moderator Steve Harvey (65) einen Kuschel-Schnappschuss mit Michael mit dem Wort "4Lifers", also zu Deutsch in etwa: "Für immer".

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/loriharvey/ Lori Harvey und Michael B. Jordan im November 2021

Anzeige

Instagram / loriharvey Michael B. Jordan und Lori Harvey

Anzeige

Instagram / michaelbjordan Lori Harvey und Michael B. Jordan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de