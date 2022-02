Ist es etwa schon so weit? Wenn eine neue Germany's next Topmodel-Staffel startet, freuen sich die meisten Zuschauer vor allem auf eine ganz besondere Folge: das Umstyling. Die Episode, in der Heidi Klum (48) ihren Models neue Haarfarben, Schnitte und Looks verpasst, wird für gewöhnlich erst in der sechsten oder siebten Woche der Show ausgestrahlt. Bis dahin müssen sich die Kandidatinnen in ihrer Social-Media-Story mit Kopfbedeckung zeigen. Nachwuchs-Model Laura (20) sorgt dabei jetzt für Verwirrung – spoilert sie ihren neuen Look etwa?

Zu Beginn der Staffel zeigt sich die Zahnmedizinische Fachangestellte mit strahlend blonder Mähne. In ihrer Instagram-Story hält sich Laura auch daran, ihr Haupthaar noch nicht zu präsentieren – dafür postet sie allerdings fleißig im Feed. Und die dortigen Bilder lassen die Günzacherin mit brünetter Mähne erkennen. Verpasst Heidi ihr also beim Umstyling einen dunkelbraunen Schopf?

Da gibt es auch noch eine andere Möglichkeit: Nämlich die, dass es Laura gar nicht bis zum Umstyling schafft. Die Erfahrung zeigt, dass Kandidatinnen, die vor der Typveränderung ausscheiden, häufig privat Lust auf einen neuen Look haben und diesen auch ohne die Modelmama umsetzen. Das würde auch erklären, warum Laura die Bilder bereits veröffentlicht hat.

