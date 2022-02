Hat da jemand etwa nicht genug? Laura Müller (21) sorgte bereits für einige schmunzelhafte Momente auf ihrem offiziellen OnlyFans-Account. Zuletzt belohnte sie ihre Fans mit einem erotischen Videoclip, da diese ihr dafür einiges an Trinkgeld gaben. Ungefähr 262 Euro brachten die Let's Dance-Kandidatin dazu, in einem knappen Latex-Kleid zu posieren. Aber die brünette Beauty will mehr: Laura präsentiert ihre Amazon-Wunschliste und hofft, dass ihr jemand behilflich sein kann!

"Viele von euch wollen mich beschenken und haben nach einer Amazon-Wunschliste gefragt. Ich verlinke sie euch hier und auch in meiner Bio. Bin gespannt, wer von euch mir etwas Gutes tun möchte", schrieb die Ehefrau von Michael Wendler (49) auf OnlyFans. Passend dazu postete die 21-Jährige wieder ein sexy Foto, das sie auf dem Bett posierend zeigt – natürlich in knapper Unterwäsche. Auf der Liste finden sich so einige Besonderheiten: Die beliebten Airpods von Apple, exquisite Kosmetikprodukte, Geräte für den Haushaltsbedarf, zwei Paar Boots, die nahezu identisch aussehen und sogar ein Dampfgarer für Kleidungsstücke – alles zu stolzen Preisen!

Ob es wirklich einen Fan geben wird, der ihr einen dieser Wünsche oder gar mehrere erfüllen kann? Eigentlich dürfte man doch von ihrem Liebsten erwarten, dass er ihr jeden Wunsch von den Lippen abliest. Erst vor Kurzem zeigte sich dieser besonders leidenschaftlich mit seiner Herzensdame: Michael liebkoste seine Laura in einem Video bei Instagram.

Laura Müller, Influencerin

Laura Müller und Michael Wendler

Laura Müller mit ihrem Ehemann Michael Wendler

