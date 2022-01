Bei dieser Dame passiert gerade so einiges! Zuletzt gab es wieder spannenden Neuigkeiten rund um Laura Müller (21). Ein vermeintliches Foto zeigte das It-Girl angeblich in einem Supermarkt mit einer verdächtigen Rundung am Bauch. Schnell wurde jedoch klar, dass es sich dabei um eine Doppelgängerin handelte. Haben die fälschlichen Babynews die Liebe zwischen der brünetten Beauty und ihrem Lover Michael Wendler (49) etwa neu entfacht? In einem Video liebkost Michael seine Ehefrau auf feurige Weise.

In einer Instagram-Story präsentierten sich die Turteltauben bei einem Restaurantbesuch am Mittag. Darin sind die beiden an der Bar sitzend zu sehen, während Laura vom Wetter berichtet und erklärt, dass die Restaurants zur Mittagsstunde "immer unterbesetzt" seien. Dann plötzlich schnappt sich der "Sie liebt den DJ"-Interpret seine Liebste und küsst diese ganz leidenschaftlich auf die Wange, auf die Hand und vor allem auf den Hals. "Du bist ein Vampir", erwidert die 21-Jährige, als sich der Wendler an ihrem Hals zu schaffen macht.

Das Paar hatte sich in letzter Zeit auf OnlyFans etablieren wollen, lieferte dabei aber eher weniger spannenden Content ab. Eines der absoluten Lowlights war ein Video, das beide dabei zeigte, wie sie neues Hundefutter für ihren vierbeinigen Begleiter Tiger kauften. Lediglich 13 Fans klickten hier auf den Likebutton. Ob es nach dieser leidenschaftlichen Story vielleicht wieder aufregender bei den Wendlers wird? Das bleibt abzuwarten.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller mit ihrem Hund im September 2021

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller mit ihrem Ehemann Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, November 2021

