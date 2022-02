Ian Somerhalder (43) denkt an die Zeit zurück, als er noch Fangzähne getragen hat! Von 2009 bis 2017 begeisterte die romantische Mystery-Serie Vampire Diaries Millionen Fans weltweit. Im Mittelpunkt stand die schöne Waise Elena (Nina Dobrev, 33), die in einem Liebesdreieck mit den Vampirbrüdern Stefan (Paul Wesley, 39) und Damon Salvatore (Ian Somerhalder) gesteckt hatte. Inzwischen ist es schon fünf Jahre her, dass die Serie fertig erzählt wurde. Zu diesem Anlass machte Hauptdarsteller Ian jetzt eine kleine Zeitreise...

Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte der Mann von Nikki Reed (33) am Mittwoch ein Foto, auf dem er zusammen mit seinem "Vampire Diaries"-Bruder Paul am Serien-Set zu sehen ist: Die Männer haben hier ihre Arme umeinander gelegt und lächeln in die Kamera. Im Hintergrund ist das berüchtigte Salvatore-Haus zu sehen. "Das war heute vor genau fünf Jahren! Heilige Scheiße, fünf Jahre ist es jetzt schon her, dass wir 'Vampire Diaries' final abgedreht haben", betonte Ian in der Bildunterschrift. "Diese Serie ist eine der erfolgreichsten in der TV-Geschichte geworden, das ist verrückt. Ich fühle mich so geehrt."

Die "Vampire Diaries"-Fans freuten sich natürlich riesig über den süßen Throwback und ließen lauter begeisterte Kommentare da – auch der Ruf nach einer Reunion der Serie wurde an dieser Stelle mal wieder laut. Ians Co-Star Paul kommentierte den Schnappschuss ebenfalls: "Verdammt Kumpel, wir sahen so jung und frisch aus, was ist bloß mit uns passiert?", witzelte der Schauspieler. Die zwei sind bis heute gute Freunde und haben zusammen in der Vergangenheit passend zur Serie einen Bourbon herausgebracht.

Instagram / iansomerhalder Ian Somerhalder am Set von "Vampire Diaries"

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Paul Wesley, Nina Dobrev und Ian Somerhalder in "The Vampire Diaries"

Instagram / paulwesley Ian Somerhalder und Paul Wesley

