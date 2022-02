Verwirrung um den Raubüberfall auf Cathy Hummels (34)! Vor wenigen Tagen machten besorgniserregende Nachrichten die Runde: Am Strand in Thailand wurde die Influencerin überfallen und ausgeraubt. Die Frau von Mats Hummels (33) gab an, Todesängste ausgestanden zu haben und dass sogar mehrmals auf sie eingeschlagen worden sei. An dieser Version kommen nun jedoch Zweifel auf: Die thailändische Polizei schildert die Straftat weitaus weniger dramatisch!

Wie ABC News berichtete, unterscheiden sich die Schilderungen der thailändischen Polizei, die sich auf Cathys Aussagen beruft, als sie in jener Nacht Anzeige erstattet hatte, von deren Bericht im Netz. Dabei hatte sie den Beamten erzählt, der Angreifer habe sie nur einmal auf den linken Arm geschlagen, woraufhin sie zu Boden gefallen sei, er ihr Handy geklaut habe und anschließend geflüchtet sei. Zudem habe die 34-Jährige sich geweigert, einen Arzt aufzusuchen, um einen Bluterguss an ihrem Arm untersuchen zu lassen.

Außerdem habe Cathy angegeben, sich nicht an das Aussehen des Räubers zu erinnern und den Fall zu diesem Zeitpunkt nicht weiter verfolgen zu wollen. Sie habe Thailand noch später in der Nacht verlassen wollen und habe nicht gewollt, dass ihr Name in den Medien auftauche.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im September 2021

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im November 2020

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im September 2021

