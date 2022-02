Ex-Rosenverteiler Andrej Mangold (35) war von Jana-Maria Herz' (30) extremer Eifersucht überrascht. In der dritten Bachelor-Folge knutschte Dominik Stuckmann (30) nicht mit der bisherigen Favoritin, sondern mit Nele Wüstenberg (28). Die Unternehmerin konnte das gar nicht glauben, da sie sich schon eine gemeinsame Zukunft mit ihrem Traummann ausgemalt hatte. Jana-Maria betonte deswegen immer wieder, dass Dominiks Kuss mit Nele ein absolutes No-Go gewesen sei. Andrej betonte im Gespräch mit Promiflash: Ihm war die Eifersucht eine Nummer zu viel.

"Das war für mich als Zuschauer schwer mitzuverfolgen. Ich sage irgendwann: 'Dann gehe doch nach Hause.' Das war zu viel", resümierte er die Szenen. Einen Vorwurf will er der Brünetten deswegen aber nicht machen – immerhin könne sie gegen ihre Gefühle nichts machen. Was den einstigen Basketballprofi aber erstaunt: Wie schnell sich Jana in den 30-Jährigen verguckt hat. "Da sind vielleicht zwei, drei Tage in der Produktion vergangen. Und sie spricht schon vom Traummann. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, wie sie sich so schnell emotional öffnen konnte", gab er sich überrascht. Andrej ist auch gespannt, ob die Spanien-Auswanderin die Show überhaupt durchzieht oder das Bachelor-Abenteuer vorzeitig abbrechen wird.

Der Kampf der Realitystars-Teilnehmer findet allerdings, Jana-Maria hätte vorab klar sein müssen, dass Dominik auch anderen Frauen näherkommt. "Du bist Kandidatin beim Bachelor und wenn du nicht damit klarkommst, dass er eine andere Frau küsst... Das kann nicht sein, dass du sagst, das geht nicht", richtete er das Wort direkt an sie. In der Flirtshow befänden sich die Kandidatinnen in einer Ausnahmesituation, auf die sie sich lange einstimmen könnten.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

Der Bachelor, RTL Jana-Maria Herz und Dominik Stuckmann bei einem Bachelor-Date

Anzeige

ActionPress Ex-Bachelor Andrej Mangold im August 2021

Anzeige

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Jana-Maria Herz bei einem Einzeldate

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de