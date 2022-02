Sie macht sich über ihre Schwester lustig! Kourtney Kardashian (42) und ihre Schwestern Kim (41), Khloé (37), Kendall (26) und Kylie (24) sind eigentlich meistens ein Herz und eine Seele – auch bei ihren Hochzeitsvorbereitungen mit Travis Barker (46) verlässt Kourtney sich vollkommen auf ihre Geschwister. Doch als älteste der Kardashian-Jenner-Schwestern kann auch sie sich manchmal einen Spruch gegenüber den jüngeren nicht verkneifen. Unter ihren neusten Bilder nahm Kourtney nun mal wieder ihre Schwester Kim auf die Schippe.

Auf Instagram teilte Kourtney eine Reihe Selfies, die sie in einem extravaganten schwarzen Outfit mit tiefem Ausschnitt und kurzem Rock zeigen. Neben dem heißen Anblick begeisterte besonders die Bildunterschrift die Fans, denn sie versah ihre Bilder mit einem legendären Satz ihrer Mutter Kris (66): "Kim, würdest du aufhören, Fotos von dir zu machen, deine Schwester geht ins Gefängnis." Damit spielte die Unternehmerin darauf an, dass Schwester Khloé 2008 wegen eines Verstoßes gegen ihre Bewährungsauflagen ins Gefängnis musste. Kim hatte damals nichts Besseres zu tun gehabt, als in diesem schwierigen Moment Fotos von sich zu schießen.

Kourtneys Follower haben die Anspielung auf die ikonische Situation der eigenen Realitysoap natürlich direkt verstanden und feierten sie für den kleinen Seitenhieb gegen ihre Schwester. "Das ist die beste Bildunterschrift aller Zeiten", freute sich ein User. "Diese Bildunterschrift ist mein Leben!", kommentierte ein anderer mit Lach-Smileys.

