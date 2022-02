Das konnte Patrick Fabian (34) nicht immer nachvollziehen... Der Muskelmann spielte ganze vier Jahre bei Berlin - Tag & Nacht mit. Doch vor Kurzem gab er sein Show-Aus bekannt. Einer der Gründe dafür war beispielsweise die Unzuverlässigkeit am Set. Doch der Laiendarsteller hat tatsächlich noch mehr zu kritisieren. Im Promiflash-Interview erinnert sich Patrick zurück: Eine bestimmte Szene wollten viele gerne machen...

"Bei BTN dürfen die Darsteller tatsächlich auch mal Vorschläge machen, was mit ihren Figuren und fiktiven Charakteren passiert. Allerdings wird es eher selten umgesetzt", beschwerte er sich und fügte hinzu: "Marcel Neue, also die Rolle Krätze, hat mit Schmitti den Wunsch geäußert, dass die Fallschirmspringen. Das haben dann andere gemacht. Dann waren sie etwas beleidigt." Dass die Idee quasi geklaut wurde, kam wohl nicht so gut an. Außerdem seien einige Storylines schon total ausgelutscht.

"Es wiederholt sich auch vieles", betonte Patrick gegenüber Promiflash. Auch die Geschichte rund um seinen Charakter André habe sich nicht genug weiterentwickelt. "Oftmals habe ich auch einfach nur nebenher mitgespielt – ein gut bezahlter Komparse", lachte er. Das Gleichgewicht habe gefehlt, deshalb seien andere am Set total überarbeitet gewesen und sind öfter ausgefallen.

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Krätze (Marcel Neue) und Schmidti (Alexander Freund) bei "Berlin - Tag & Nacht"

RTL2 Patrick Fabian als André bei "Berlin - Tag & Nacht"

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

