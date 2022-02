Haben sich jetzt alle wieder versöhnt? Im vergangenen Jahr sorgten die einstigen Turteltauben Jimi Blue Ochsenknecht (30) und Yeliz Koc (28) für Schlagzeilen. Noch vor der Geburt ihrer Tochter Snow trennten sie sich und zofften sich sogar öffentlich auf Social Media. Vor allem die Bachelor-Bekanntheit schoss scharf gegen Jimi – und auch dessen Familie musste sich einiges anhören. Cheyenne (21), die Schwester von Jimi, hielt sich weitestgehend aus dem Drama raus. Aber wie steht die Blondine wirklich zu Yeliz?

Im Gespräch mit Promiflash antwortete die Influencerin nun auf die Frage, wie ihr Verhältnis zu Yeliz ist. "Ja, es ist in Ordnung, aber mehr auch nicht", betonte Cheyenne. Die Situation scheint also noch angespannt zu sein. Kein Wunder – denn Jimis Ex meinte sogar, dass dessen Mutter, Natascha Ochsenknecht (57), zum Teil auch schuld an deren Beziehungsende gewesen sei. Es war nicht gerade leicht für Cheyenne, sich dazu nicht zu äußern: "Natürlich hätte man da gerne schon was zu gesagt oder sich öffentlich dazu geäußert oder mal Sachen richtiggestellt. Aber es ist trotzdem eine Sache zwischen den beiden."

Das einzige, was sie tun konnte, war für ihren Bruder da zu sein: "Jimi macht so was immer mit sich selbst aus, aber er war viel bei uns in Österreich oder ich war oft in Berlin. Wir haben ihn da gut abgelenkt. Wir haben versucht, viel mit ihm zu unternehmen und das hat auch ganz gut geklappt", erzählte Cheyenne im weiteren Promiflash-Interview.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

RTL / bluesparrow GmbH Cheyenne Ochsenknecht, "Let's Dance"-Teilnehmerin 2022

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne und Jimi Blue Ochsenknecht

