Josephine Fischer hatte keine Lust, sich ständig in den Vordergrund zu drängen. Am Mittwochabend lief die dritte Folge von Der Bachelor und Dominik Stuckmann (30) musste wieder zwei Mädels nach Hause schicken. Der Frankfurter hat weder in Josephine noch in ihrer Konkurrentin Natalie Dlabolova (24) seine Traumfrau gesehen und ihnen deshalb auch keine Rose gegeben. Josi sei zwar etwas traurig gewesen – im Nachhinein aber erleichtert. Sie verriet Promiflash: Das unangenehme Buhlen um seine Aufmerksamkeit habe nicht zu ihr gepasst.

In den bisherigen Folgen hatte die 25-Jährige kaum Zeit für Gespräche mit dem Bachelor – und das, obwohl er sie zuletzt auch zum Gruppendate eingeladen hatte. "Für mich war die Situation sehr unpassend, da wie bei der Nacht der Rosen eine Art Einzelgespräch-Schlange entstand und ich auf eine natürliche Atmosphäre im mexikanischen Dschungel gehofft hatte und nicht das krampfhafte 'Craving for Attention'", erzählte sie Promiflash. Es sei nicht ihre Art, mit allen Mitteln um die Aufmerksamkeit eines Mannes zu kämpfen und unbedingt etwas zu sagen, was ihm im Gedächtnis bleibt. Trotzdem hätte die Brünette den Hessen gerne näher kennengelernt.

Aber hätte auch Dominik mehr Einsatz zeigen können, allen Mädels gleichermaßen gerecht zu werden? "So was ist natürlich immer leichter gesagt als getan, aber ich finde, er hätte mehr Zeit mit der Gruppe verbringen können und selbst mehr bestimmen sollen, mit wem er quatscht und nicht die Schlangenbildung zulassen sollen", schilderte die Fitnesstrainerin.

