Oma Caitlyn Jenner (72) ist aufgeregt wegen ihres jüngsten Enkels! Erst Anfang der Woche machte Kylie Jenner (24) öffentlich, das zweite Mal Mama geworden zu sein. Zusammen mit Rapper Travis Scott (30) durfte sich die steinreiche Unternehmerin über einen kleinen Jungen freuen. Viel mehr als das Geschlecht ist über den jüngsten Kardashian-Jenner-Spross bislang aber nicht bekannt. Offenbar haben die Eltern selbst noch gar nicht entschieden, wie der Junge heißen soll, plauderte Großmutter Caitlyn nun in einem Interview aus.

Am Donnerstag besuchte die Oma die Radio-Morningshow Capital Breakfast und sprach ganz stolz über ihren mittlerweile 19. Enkel. Dabei ließ sie sich sogar ein bislang unbekanntes Detail über den Säugling entlocken: "Ja, ich habe ihn schon gesehen. Wir haben noch keinen Namen, aber es ist ein Junge. In meiner Familie gibt es sehr viele Geheimnisse, ich muss wirklich sehr sehr vorsichtig sein, was ich sage", stellte die 72-Jährige klar.

Caitlyn sei mächtig stolz darauf, wie Kylie die Geburt ihres zweiten Kindes gemeistert habe: "Sie hat wirklich einen tollen Job gemacht. Ich muss aber echt aufpassen, wenn ich darüber rede." Die zweifache Babymama selbst hat sich bislang nur kurz zur Geburt ihres Sohnes zu Wort gemeldet. Bis auf ein kleines Händchenfoto und der Info, dass er am 2. Februar zur Welt gekommen ist, teilte die 24-Jährige noch keine weiteren Details mit ihren rund 310 Millionen Instagram-Followern.

Getty Images Caitlyn Jenner, TV-Bekanntheit

Getty Images Caitlyn und Kylie Jenner im November 2015 in New York

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Travis Scotts Baby

