Kurvige Models werden immer gefragter! Auch Heidi Klum (48) nimmt seit einiger Zeit gerne wohlproportionierte Kandidatinnen mit zu Germany's next Topmodel – wie etwa Lenara und Lena aus der aktuellen 17. Staffel. Die beiden Blondinen wollen in diesem Jahr so richtig durchstarten! Erstere sticht dazu noch durch ihre auffälligen Tattoos heraus. Modelagent Peyman Amin (50) sieht das Thema "curvy" etwas kritischer: Für ihn ist mehr nötig als ein üppiger Körper!

"Wenn man Kurven hat, diese aber nicht an der richtigen Stelle, reicht das für mich nicht aus, um als Model erfolgreich zu sein", verriet der 50-Jährige in einem Interview mit Promiflash. Dabei betonte er, dass es durchaus Plus-Size-Models gäbe, die große Erfolge erzielen – in der aktuellen Staffel der Modelshow sei jedoch keines dabei, das für ihn in dem Bereich durchstarten könnte. Ein erfolgreiches Curvy-Model brauche gewisse Proportionen und die richtigen Maße. "Es reicht nicht, wenn man beispielsweise eine ausgeprägte Hüfte hat, dafür aber nicht so viel Oberweite oder keine schmale Taille", ergänzte er.

Auch die übrigen Teilnehmerinnen des diesjährigen Casts beäugelt der ehemalige GNTM-Juror mit einem kritischen Blick. "Ich bin nicht begeistert, um ehrlich zu sein", gab er gegenüber Promiflash zu. Für ihn seien die Bemühungen zu forciert, unbedingt Diversität an den Tag legen zu wollen. Man solle nicht einfach alle Bewerberinnen aufnehmen, die irgendwie ein bisschen anders sind, erwähnte er.

Anzeige

Instagram / 1lenara Lenara Klawitter, GNTM-Kandidatin 2022

Anzeige

ProSieben/Rankin Eines der Plakate für die 17. Staffel von "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Getty Images Peyman Amin, Booker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de