"Nanu, habe ich mich etwa im Programm vertan?", dachten sich am heutigen Donnerstagabend wohl einige Zuschauer von Germany's next Topmodel. Die beliebte Castingshow feiert endlich ihren 17. Auftakt. Der Start der neuen Staffel hat allerdings Ähnlichkeiten zu einer ganz anderen aktuellen Primetime-Sendung – und zwar zu Der Bachelor. Warum? Heidi Klum (48) begrüßt ihre neuen Kandidatinnen so ähnlich, wie es sonst die Manier des amtierenden Rosenkavaliers ist.

Die 48-Jährige nimmt ihre neuen Models – "Mädchen" möchte sie aufgrund der neuen Best-Ager-Kandidatinnen nicht mehr sagen – vor einem Gebäude in Athen in Empfang. Während sie an einem ausgerollten roten Teppich wartet, werden die Teilnehmerinnen nach und nach in Vans vorgefahren, mit einem kurzen Smalltalk begrüßt und dann Backstage zu den anderen Girls geschickt. Also genau so, wie der Bachelor seine Herzdamen in der ersten Nacht der Rosen empfängt.

In einer Pressekonferenz hakte Promiflash beim Sender nach, ob da eine absichtliche Ähnlichkeit angestrebt wurde. Der ProSieben-Chef Daniel Rosemann (41) verneint das. "Bestimmte Erzählweisen gefallen vielen Menschen. Wir müssen uns zum Glück noch nicht bei anderen Sendern bedienen, um unsere Geschichten zu erzählen", sagt er.

ProSieben/Rankin Das Plakat der 17. "Germany's next Topmodel"-Staffel

Getty Images Heidi Klum bei der Premiere von "Moonfall" in Hollywood, Januar 2022

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann beim Bachelor-Auftakt

