Auch sie lässt kein gutes Haar an Prinz Andrew (61). Der Sohn der Queen (95) hat in letzter Zeit mit allerlei Negativschlagzeilen zu kämpfen und musste deshalb bereits seine militärischen Titel abgeben. So wurden Anschuldigungen laut, dass er in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt sei. Daraufhin meldeten sich immer mehr ehemalige Wegbegleiter zu Wort und berichteten verstörende Dinge aus ihrem Alltag mit dem britischen Royal. Auch eine Physiotherapeutin beschuldigte Andrew jetzt, sich ihr gegenüber unsittlich verhalten zu haben.

Die Masseurin Emma Gruenbaum erzählte The Sun, wie sie 2005 die physiotherapeutische Behandlung von Andrew erlebte. Sie habe den Prinzen in diesem Jahr sechs Mal in seinem Schlafzimmer massiert. Obwohl sie viele berühmte Klienten hatte, sei bei ihm alles ganz anders gewesen. "Er war von Anfang an eine richtige Sex-Plage", fand sie deutliche Worte. Der Royal habe ständig sexuelle Kommentare über den Körper der damals 34-Jährigen gemacht und sie über ihr Liebesleben ausgefragt: "Während der ganzen Massage sprach er über Analsex und machte Witze darüber. So ging es ewig weiter".

Auch körperlich habe Andrew versucht, ihr näherzukommen. "Er hat jedes Mal darauf bestanden, bis auf ein Handtuch vollkommen nackt zu sein", erklärte Emma. Dann habe er immer wieder probiert, sie zu umarmen. "Er war einfach nur ein absoluter Widerling", stellte die Physiotherapeutin klar. Als sie auf die Avancen des jüngeren Bruders von Prinz Charles (73) nicht einging, habe er von einem auf den anderen Tag aufgehört, ihre Massagen in Anspruch zu nehmen.

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und Prinz Charles im Juni 2006

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew im Oktober 2019 in Perth

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und Queen Elizabeth II. im Januar 2020

Anzeige

Habt ihr die Geschehnisse rund um Prinz Andrew verfolgt? Nein, das interessiert mich nicht so. Ja, natürlich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de