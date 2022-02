Endlich ist es wieder Zeit für die Liebe! In der Datingshow Are You The One? müssen die 20 Singles innerhalb von drei Wochen ihr Perfect Match finden. Aber bis jetzt ist der aktuelle Cast noch weit davon entfernt. Erst ein perfektes Paar konnten die party-wütigen Singles ausfindig machen, die ihren Fokus lieber auf Feiern und Trinken zu legen scheinen. Dabei steht in der neuen Folge bereits die neunte Matchbox-Entscheidung an – die die einzige Möglichkeit ist, herauszufinden, wer ein Perfect Match ist. Aber jetzt wurden endlich zwei Turteltauben von ihren Mitbewohnern in die Box gewählt...

Dieses Mal haben es Kerstin Brc und Max Wessel in die Matchbox geschafft. Die ganze Villa ist überzeugt: "Die beiden sind ein Perfect Match!" Doch nach ein paar Momenten in der Matchbox erfolgt die Ernüchterung: "No Match". Das Pärchen kann es nicht fassen. "Ich war so davon überzeugt. Ich habe echt nicht gedacht, dass da 'No Match' steht – wie kann ich mich da so täuschen?", fragt sich Kerstin nach der Entscheidung. Max sei genau der Mann, den sie beschrieben habe.

Auch ihre Mitbewohner in der Villa sind fassungslos: Wie sollen sie jetzt weiter vorgehen? Die verbliebenen 18 Singles haben noch zwei Matching Nights, um neun Perfect Matches zu finden und alle zehn Lichter zum Leuchten zu bringen. Die Truppe braucht wohl eine neue Strategie, ansonsten gehen sie alle ohne die 200.000 Euro Preisgeld nach Hause.

Anzeige

Instagram / kerstin.brc Kerstin Brc, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / maxhendrikwessel Max Wessel, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Sophia Thomalla mit den "Are You The One?"-Kandidaten aus der dritten Staffel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de