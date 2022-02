Taylor Lautner wird zu seinem Geburtstag mit Liebe überschüttet! Im vergangenen November sorgte der Twilight-Star mit seinem Privatleben für Schlagzeilen. Im ganz großen Stil hielt er um die Hand seiner Freundin Taylor Dome an. Dank seiner Schwester Makena hatten sich die Wege der beiden gekreuzt – und darüber könnte die Blondine wohl kaum glücklicher sein. Zu seinem 30. Geburtstag teilte Tay nun liebevolle Zeilen an ihren Verlobten!

Via Instagram postete die Krankenschwester ein süßes Paarfoto im Freien. Dazu richtete sie niedliche Worte an das Geburtstagskind. "Du bist meine größte Liebe. Derjenige, zu dem ich aufschaue. Mein wichtigster Unterstützer. Ich bin so glücklich, dass du zu mir gehörst", schwärmte sie und gratulierte ihrem zukünftigen Ehemann zu seinem Ehrentag. "Prost, auf ein neues Jahrzehnt voller Liebe, Lachen und Leben", schloss die Beauty ihren Post ab.

Dabei hatte der Jacob-Darsteller sie damals in der "Twilight"-Filmreihe noch nicht überzeugen können. Erst vor wenigen Wochen gestand der Schauspieler gegenüber Today: "Tay war nicht im Team Jacob. Sie war im Team Edward und ist es immer noch." In dem Kino-Erfolg hatte also nicht Taylor Lautner (30), sondern Robert Pattinson (35) in seiner Rolle als Vampir der US-Amerikanerin den Kopf verdreht.

Instagram / taylorlautner Taylor Lautner und Taylor Dome im November 2021

Instagram / taydome Taylor Dome und Taylor Lautner im Juli 2020

Getty Images Robert Pattinson und Taylor Lautner in Berlin

