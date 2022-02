Wo ist denn der Babybauch hin? Tammy Hembrow (27) erwartet zurzeit ihr drittes Kind und kann schon eine ordentliche Kugel präsentieren. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Matt Poole ist die australische Influencerin überglücklich und teilt gerne im Netz Schwangerschafts-Updates und Fotos mit ihrem Bauch. Eigentlich ist sie derzeit hochschwanger – doch nun verwirrte sie ihre Fans: Warum ist Tammys Babybauch plötzlich verschwunden?

Auf TikTok postete die 27-Jährige ein lustiges Video zu dem Song "Poof Be Gone", der auf der Plattform gerade viral geht. Dabei werden die Sekunden heruntergezählt und auf den letzten Beat zieht Tammy schließlich ihre pralle Kugel ein, die von der Seite zu sehen ist. Und plötzlich scheint sich der Bauch zu halbieren und von dem Baby ist keine Spur mehr zu sehen! Das findet die werdende Dreifach-Mama offenbar ziemlich witzig, denn sie bricht daraufhin in Gelächter aus.

Ihre Follower zeigten sich in den Kommentaren unter dem Clip ziemlich überrascht. "Oha, hatte kurz Panik ums Baby im Bauch", witzelte eine Followerin. Andere dachten auch an das kleine Kind und sorgten sich, dass dem vielleicht etwas geschehen könnte! "Das arme Kind", schrieb eine Userin aufgebracht.

Tammy Hembrow, Influencerin





