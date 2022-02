Einfach rührend! John Mayer (44) und Bob Saget (✝65) sind viele Jahre eng miteinander befreundet gewesen. Anfang Januar starb Bob jedoch vollkommen überraschend und hinterließ eine große Lücke. Den tragischen Verlust müssen Familie und Freunde des Schauspielers nun erst einmal verarbeiten. John versucht das mithilfe der Musik. In einem Interview verrät der Musiker, dass er an einem Song für den Verstorbenen arbeitet!

Kürzlich sprach John bei SiriusXM mit seinem guten Freund, dem Moderator Andy Cohen (53), darüber, wie er mit der Trauer um Bob umgehe und versuche, diesen auf seine ganz eigene Art zu ehren – durch die Musik: "Ich habe diesen einen Song, der wie ein Sammelbecken für Ideen oder Gedanken ist, die mir über Bob in den Sinn kommen. Ich lege sie in dieses Becken und arbeite weiter an diesem Lied." Für den 44-Jährigen sei der Song etwas ganz Besonderes. Aus diesem Grund arbeite er ständig daran, egal wo er ist, erklärte er weiter. "Dieser Song, den ich habe, ist sehr stark mit ihm verbunden, und ich arbeite einfach weiter daran." Manch einer fragt sich, ob der Sänger jemals damit fertig werden wird.

Wie eng die beiden Künstler befreundet waren, war in den vergangenen Jahren klar geworden. So war der Full House-Star extra zu Johns 40. Geburtstag nach Mexiko gereist, um diesen Meilenstein mit ihm zu feiern. John hatte im Gegenzug auf Bob und Kellys Hochzeit vor vier Jahren gesungen: "Ich habe den Kerl so sehr geliebt. Das steht einfach außer Frage."

MEGA John Mayer und John Stamos im Januar 2022 in Los Angeles

Getty Images John Mayer bei den Grammy Awards 2015

Getty Images Bob Saget, Schauspieler

