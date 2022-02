Lenara Klawitter könnte augenscheinlich nicht glücklicher sein. In der aktuellen Staffel des Castingformats von Heidi Klum (48), die seit Anfang Februar ausgestrahlt wird, kämpft die in Lingen in Niedersachsen wohnende Blondine um den Titel Germanys next Topmodel 2022. Doch wer unterstützt die tätowierte Beauty eigentlich während ihrer aufregenden Reise in Griechenland von zu Hause aus? Ganz vorne mit dabei ist Lenaras Verlobter Nico.

Seit rund sechseinhalb Jahren ist das Curvy-Model nun schon in einer glücklichen Beziehung mit ihrem Partner Nico. 2015 lernt sich das heutige Paar auf einer Dating-App kennen, wie die 21-Jährige ihren Abonnenten in einer kleinen Fragerunde auf Instagram verrät. Vergangenes Jahr im Mai hält ihr Liebster dann sogar um Lenaras Hand an, worüber die Beauty augenscheinlich nicht glücklicher sein könnte. "Für immer deine", schreibt sie zu dem Schnappschuss, mit dem sie ihre Verlobung im Netz bekannt gibt.

Auf ihren Partner kann das Nachwuchsmodel zudem immer zählen, wie sie ihrer Community versichert. So unterstützt ihr Verlobter sie von Anfang an bei ihrem Plan "Germany's next Topmodel 2022" zu werden. "Nico ist mein größter Supporter, bin unendlich dankbar ihn zu haben", schwärmte sie im Netz. Gemeinsam zieht das Paar zudem zwei Katzen groß, die Lenara und Nico spaßhaft ihre Kinder nennen. Auch ein Tattoo ließ sich die TV-Bekanntheit bereits für ihren Schatz stechen. Umrahmt von einem Herzen ziert nun sein Name ihre Haut.

Anzeige

Instagram / 1lenara Lenara Klawitter und ihr Verlobter Nico im April 2020

Anzeige

Instagram / lenara.gntm22.official Lenara Klawitter und ihr Verlobter Nico mit ihren Katzen Koko und Pepper

Anzeige

Instagram / 1lenara Lenara Klawitter und ihr Verlobter Nico

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de