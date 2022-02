Brooklyn Decker (34) spricht offen über ihre Erfahrungen als Mutter. Das Model hat 2018 ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Nach Söhnchen Hank folgte ihre kleine Tochter Stevie. Die Sports-Illustrated-Schönheit scheut seither nicht davor zurück, auch die unschönen Seiten des Mama-Daseins öffentlich zu zeigen. Wie sehr die Geburten ihr körperlich zusetzten, beweist sie nun mit einer ungewöhnlichen Anekdote: Brooklyn bat sogar eine Freundin, sich ihre Vagina nach der Geburt genau anzuschauen.

In dem Podcast "Me Becoming Mom" erklärte die 34-Jährige jetzt, dass sie nach der ersten Geburt Angst hatte, sich ihren Intimbereich selbst anzuschauen. Sie hatte zuvor nämlich viel über Geburtsverletzungen gehört. Da sie trotzdem wissen wollte, wie sie nach der Geburt im Intimbereich aussah, bat sie eine gute Freundin um Hilfe. "Meine beste Freundin kam an dem Tag vorbei und sie hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine Kinder. Und ich meinte 'Jen, ich kann mir meine Vagina nicht anschauen, weil ich glaube, dass es mich für immer traumatisieren wird. Aber irgendjemand muss sich anschauen, was da unten los ist'", erzählte sie.

Tatsächlich ließ sich ihre Freundin darauf ein und machte sich wenig später im Badezimmer ein genaues Bild von Brooklyns intimstem Körperteil. "Sie meinte 'Okay, es hat sich in mein Gehirn eingebrannt.' [...] Jetzt muss sie für den Rest ihres Lebens mit dieser Erinnerung leben. Das ist wahre Freundschaft", scherzte Brooklyn.

Instagram / brooklyndecker Brooklyn Decker mit ihren beiden Kindern

Getty Images Brooklyn Decker im Build Studio in New York

Getty Images Brooklyn Decker bei der Girlboss Rally NYC, 2018

