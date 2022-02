Endlich Schluss mit dem Drama der letzten Wochen? Nachdem bekannt wurde, dass Tristan Thompson (30) ein Kind mit seiner Ex-Affäre Maralee Nichols gezeugt hat, verscherzte es sich der NBA-Star endgültig mit seiner Ex Khloé Kardashian (37). Immerhin hatte er die Keeping up with the Kardashians-Beauty bereits des Öfteren betrogen und immer wieder um Verzeihung gebeten. Nun scheint Tristan seinen Fokus jedoch auf die wichtigen Dinge zu lenken und zeigt sich im Netz als liebevoller Vater.

In seiner Instagram-Story teilte Tristan nun einen niedlichen Schnappschuss, der ihn freudestrahlend mit seinem und Khloés gemeinsamen Töchterchen True Thompson (3) zeigt. Das eng umschlungene Vater-Tochter-Pic der beiden hat der 30-Jährige dabei stolz mit zwei roten Herz-Emojis versehen. Ob sich der Basketballprofi nach all den Fremdgeh-Skandalen und Schlagzeilen der letzten Wochen nun auf seine Vaterrolle konzentrieren möchte? Immerhin hatte der Dreifachpapa auch sein Profilbild auf der Social-Media-Plattform zuletzt durch ein Bild seiner ältesten Sprösslinge ausgetauscht, das True mit ihrem Halbbruder Prince Thompson zeigt.

Auch wenn die Liebesbeziehung zwischen Khloé und Tristan nun endgültig Geschichte sein soll, hat vor allem ihre dreijährige Tochter oberste Priorität bei der Reality-TV-Darstellerin. Gegenüber The Sun plauderte ein Insider aus, dass Khloé es deshalb sogar gutheiße, wenn True bald auch ihr jüngstes Geschwisterchen kennenlernen würde.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson mit Töchterchen True

Anzeige

Instagram / realtristan13 True und Prince Thompson, 2021

Anzeige

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson, Basketballer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de