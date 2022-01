Ist es zwischen Khloé Kardashian (37) und Tristan Thompson (30) nun endgültig aus? Der Basketball-Star hat gerade erst durch einen Vaterschaftstest offiziell erfahren, dass er der Vater von dem Baby seiner Ex-Affäre Maralee Nichols ist. Als das Kind gezeugt wurde, war Tristan allerdings noch mit Khloé zusammen. Offiziell hat die Reality-Beauty sich zu der ganzen Sache noch nicht geäußert. Für sie soll die Beziehung mit Tristan wohl nun aber endgültig Geschichte sein.

Das behauptete zumindest ein Insider gegenüber People: "Khloé ist so eine starke Person. Sie hat damit schon abgeschlossen, nachdem sie herausgefunden hatte, dass Tristan ein weiteres Baby erwartete." Statt auf ihr Beziehungsdrama will die 37-Jährige sich nun angeblich lieber auf sich selbst und auf ihr eigenes Glück konzentrieren. "Sie will, dass dieses Jahr anders wird", erklärte die Quelle. In naher Zukunft wieder jemanden zu daten, kann sich Khloé aber offenbar aktuell noch nicht vorstellen.

Die Affäre mit Maralee war allerdings nicht der erste Seitensprung von Tristan. Schon als Khloé mit der gemeinsamen Tochter True (3) schwanger war, soll der NBA-Star sie mehrfach betrogen haben. Später sorgte er außerdem durch ein Techtelmechtel mit Jordyn Woods (24) für Schlagzeilen – der ehemals besten Freundin von Khloés Schwester Kylie Jenner (24).

SIPA PRESS / ActionPress Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tochter True im Juni 2021

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit Khloé Kardashian und Tochter True

