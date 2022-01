Kate Hudson (42) scheint in Danny Fujikawa (35) endlich den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Seit September letzten Jahres sind die beiden Turteltauben sogar verlobt. Davor musste die Schauspielerin allerdings ein paar Frösche küssen. Einer davon soll sogar ein Kollege der Beauty gewesen sein, bestätigt hat sie das allerdings nie - bis jetzt. Sie verriet nun, dass sie mal ihren Co-Star Owen Wilson (53) gedatet hat!

In der Drew Barrymore Show schwelgten die 42-Jährige und die Gastgeberin kürzlich zunächst in Erinnerungen über ihr Kennenlernen: "Ich glaube, es war in einem Restaurant in Santa Monica mit einem Wilson." Drew (46) erklärte daraufhin, dass sie zu dieser Zeit mit Owens Bruder Luke Wilson (50) liiert gewesen sei."Ich war auch schon mit einem Wilson zusammen", gab die Tochter von Goldie Hawn (76) dann plötzlich preis.

Das Überraschende daran: Weder Kate noch Owen hatten sich jemals öffentlich zu ihrer Romanze geäußert. Die beiden sollen von 2006 bis 2007 ein Paar gewesen sein, nachdem sie für den Film "Ich, Du und der Andere" gemeinsam vor der Kamera standen. Im Gegensatz zu Kate hat sich Owen in den darauffolgenden Jahren auch eher auf seine Karriere als auf die Familiengründung konzentriert. Kommenden Monat erscheint nun der Film "Marry Me" mit Jennifer Lopez (52) und dem 53-Jährigen in den Hauptrollen!

Getty Images Kate Hudson und Owen Wilson, Schauspieler

Getty Images Schauspielerin Kate Hudson bei der Met-Gala 2021

Getty Images Owen Wilson, Schauspieler

