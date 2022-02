Kanye West (44) scheint einfach nicht von seiner Noch-Ehefrau Kim Kardashian (41) loszukommen! Rund ein Jahr ist es nun schon her, dass die Reality-TV-Bekanntheit die Scheidung von dem Rapper eingereicht hat. Mit Julia Fox (32) hat der Musiker inzwischen zwar schon eine neue Frau an seiner Seite, doch trotzdem spricht er immer wieder von einer Reunion mit seiner Ex. Bereits bei seiner neuen Flamme glaubten Fans, Ähnlichkeiten zu Kim zu erkennen – doch jetzt war Kanye erneut mit einer anderen Lady unterwegs, die seiner Verflossenen wirklich zum Verwechseln ähnlich sieht!

Am Freitagabend besuchte der 44-Jährige eine Vorstellung seiner Neflix-Dokumentation "Jeen-Yuhs" – und zwar mit einer Dame, die auf den ersten Blick locker als Kim durchgehen würde! Ihr Name ist Chaney Jones und sie stellte in einem hautengen Bodysuit ihre Kurven zur Schau. In ähnlichen Outfits war auch die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit schon mehrmals gesichtet worden. Doch nicht nur die Figur, sondern auch ihr Haar und ihr Styling lassen die 24-Jährige wie ein Kim-Double wirken.

Doch was läuft zwischen Kanye und Chaney? Schon in den vergangenen Wochen sind die beiden immer wieder miteinander gesichtet worden. Außerdem behauptete ein Insider vor wenigen Tagen, dass der "Donda"-Interpret mit Julia eine offene Beziehung führe. Ein offizielles Statement gibt es bisher allerdings nicht.

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

Action Press / Backgrid Chaney Jones beim Verlassen einer Vorstellung von Kanye Wests Doku "Jeen-Yuhs", Februar 2022

SIPA PRESS / ActionPress Julia Fox und Kanye West bei der Paris Fahion Week

