Läuft es etwa doch nicht mehr so gut? Kanye West (44) und Julia Fox (32) schwebten eigentlich auf Wolke sieben und traten erst vor wenigen Wochen zum ersten Mal als Pärchen gemeinsam auf. Zuletzt sorgte die Schauspielerin aber für Trennungsgerüchte: Sie hatte gemeinsame Bilder mit dem Rapper gelöscht und war einigen Fan-Accounts entfolgt. Julia konnte die Gerüchte dann aber schnell wieder entkräften. Doch jetzt gibt es schon wieder Zweifel: Kanye wurde mehrmals mit einer anderen Frau gesichtet.

Wie Daily Mail berichtete, erschien der Musiker zu der Party für sein elftes Studioalbum in Malibu nämlich nicht etwa mit Julia, sondern brachte die Influencerin Chaney Jones mit. Seine Freundin verbrachte währenddessen einen Mädelsabend weit weg in New York. Es ist auch nicht das erste Mal, dass man Kanye und das Model zusammen sieht: Bereits in der vorherigen Woche hatten die beiden gemeinsam zu Abend gegessen.

Etwas an Kanyes neuer Begleitung stach bei der Party jedoch besonders ins Auge: Sie sah seiner Noch-Ehefrau Kim Kardashian (41) extrem ähnlich! Chaney trug einen hautengen, schwarzen Ganzkörperanzug mit einer futuristischen Brille. Das erinnerte verdächtigt an Kims Look von den People's Choice Awards im vergangenen Dezember. Auch sonst könnte die 24-Jährige glatt als Kims Doppelgängerin durchgehen.

Backgrid Kanye West im Dezember 2021

Getty Images Julia Fox und Kanye West im Januar 2022

Backgrid / ActionPress Chaney Jones, Influencerin

