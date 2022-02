Stefanie Giesinger (25) verdreht ihren Fans mal wieder den Kopf! Das Model hat sich nach seinem Gewinn bei Germany's next Topmodel im Jahr 2014 eine beachtliche Karriere aufgebaut und lief bereits über etliche prestigeträchtige Laufstege. Auch auf Instagram hat sie mit ihren rund 4,3 Millionen Fans eine große Bühne! Dort begeistert die Beauty ihre Community jetzt mit ein paar sexy Schnappschüssen: Steffi zeigt sich hier in der wohl heißesten Schuluniform überhaupt...

Via Instagram veröffentlichte die 25-Jährige eine aufsehenerregende Bilderreihe. Das Ex-GNTM-Girl posiert auf den Fotos supercool in den Straßen von Lissabon und rockt dabei ein superscharfes Outfit: Steffi trägt hier einen Minirock mit Falten, Plateau-Schuhe, durchsichtige Kniestrümpfe, ein bauchfreies Hemd und eine Krawatte – süße Spangen im Haar und eine kleine Handtasche runden den Schulmädchen-Look perfekt ab. Sie fühlt sich in dem hotten Aufzug sichtbar wohl.

Die Beauty-Unternehmerin betitelte die Schnappschüsse schlicht mit dem Wort "Expelliarmus". Dabei handelt es sich um einen Zauberspruch aus der erfolgreichen Harry Potter-Filmreihe, in der auch Schuluniformen getragen werden – wenn auch weit weniger freizügige wie Steffis Version. Influencer Jannik Stutzenberger erinnert der Look wiederum an eine erfolgreiche Netflix-Serie: "Neues Élite-Cast-Mitglied", schwärmte er in den Kommentaren. Ein anderer Follower musste hier an die Buchverfilmung von "Lolita" denken.

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Model Stefanie Giesinger

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Model

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de