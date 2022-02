Er ist jetzt schon eine echte Sportskanone! Olivia Munn (41) und ihr Partner John Mulaney (39) durften Ende letzten Jahres ihren ersten gemeinsamen Sohn auf der Welt begrüßen. Seit der Geburt schwebt die Schauspielerin im absoluten Babyglück und lässt auch ihre Fans im Netz regelmäßig an den süßen Momenten mit dem kleinen Malcolm Hiệp teilhaben. Jetzt teilte sie ein neues niedliches Video: Darauf trainiert Olivias Sohn schon fleißig seine Oberarmmuskeln!

In ihrer Instagram-Story filmte Olivia ihren Sohn mit seinem Vater. Dabei lag Malcolm auf dem Bauch und zeigte, wie stark er sich schon mit seinen Armen vom Boden stemmen kann. "Malcolm macht aktuell viel mehr Sport als ich", witzelte die "Predator"-Darstellerin. John versuchte währenddessen, die angestrengten Geräusche seines Sohnes zu übersetzen. "Hast du 'Roar' gesagt? Hast du 'Yeah' gesagt? Gehst du schon an dein Limit?", spornte er das Baby scherzhaft bei dessen Work-out an.

Das Paar albert häufig mit seinem Sohn herum und sorgt damit für viele witzige Situationen. So postete Olivia im Januar ein Video, bei dem John Malcolm zum Spaß in einen Kochtopf setzte und so tat, als wäre sein Kind die Geheimzutat für ein vietnamesisches Gericht.

Instagram / oliviamunn Schauspielerin Olivia Munn und ihr Baby

Getty Images Olivia Munn, Schauspielerin

Instagram / oliviamunn Olivia Munns Sohn Malcolm Hiệp und Partner John Mulaney

