Bei ihnen wird es nicht langweilig! Katy Perry (37) und Orlando Bloom (45) sind bereits seit fast sechs Jahren ein Paar. Seit 2018 sind die Turteltauben sogar verlobt – doch von Alltag und Langeweile ist in ihrer Beziehung nichts zu erkennen. Das berichtete die Sängerin nun in einem Interview und enthüllte: Auch ihr Sexleben hat durch die Geburt ihrer Tochter Daisy Dove Bloom keinesfalls an Leidenschaft eingebüßt!

In der Kyle and Jackie O Show plauderte die "Roar"-Interpretin jetzt aus dem sexuellen Nähkästchen und kam aus dem Schwärmen über ihren Verlobten gar nicht mehr hinaus: "Man kann diesem Mann keine Zügel anlegen! Er ist ein wilder Hengst und so mag ich es!" Auch nachdem Töchterchen Daisy auf die Welt gekommen ist, habe sich der 45-Jährige nicht verändert. Orlando verriet bereits in einem früheren Interview, dass die beiden seiner Meinung nach nicht oft genug Sex hätten. Aber glaubt man den Worten seiner Verlobten, so scheint dieser wenigstens alles andere als eintönig zu sein.

Aber auch bei Katy und Orlando ist nicht alles perfekt. Erst kürzlich erklärte die Sängerin, dass ihr Liebster eine Marotte habe, die sie wahnsinnig macht: "Er lässt die Zahnseide überall liegen! Sei es auf meiner Seite des Bettes, im Auto oder auf dem Küchentisch."

Anzeige

O. Gomina/MEGA Katy Perry und Orlando Bloom im Mai 2021 mit Tochter Daisy

Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom, Halloween 2021

Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de