Jessica Haller (31) muss noch ein wenig an ihrem Spanisch arbeiten. Vor einem Jahr packte die ehemalige Bachelorette ihr Hab und Gut zusammen und wanderte zu ihrem heutigen Ehemann Johannes (34) nach Ibiza aus. Trotz anfänglicher Bedenken scheint sich die TV-Bekanntheit mittlerweile auch schon gut auf der Insel eingelebt zu haben. Doch wie Jessi nun verriet, hadere sie noch mit ihrem Spanisch.

In ihrer Instagram-Story erzählte die Influencerin, dass sie oft von ihren Followern gefragt werde, wie gut sie die spanische Sprache beherrsche. "Also mein Spanisch ist sehr schlecht", gab die 31-Jährige zu. "Ich verstehe mehr, aber sprechen ist so hmm...", erklärte Jessi ihren Fans. Sie könne lediglich auf Spanisch die Rechnung bestellen und sagen, dass sie mit der Karte bezahlen möchte.

Doch viel wichtiger als sich auf der Insel verständigen zu können, war der Mutter einer Tochter, das perfekte Haus für sich und ihre Familie zu finden. Vor wenigen Wochen fand die Suche dann ein glückliches Ende. "Ich kann es selber noch nicht glauben, dass wir unser Haus gefunden haben", freute sich Jessi in ihrer Instagram-Story.

Instagram / johannes_haller Reality-TV-Bekanntheiten Johannes und Jessica Haller

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im September 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su Haller im September 2021

