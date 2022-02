Actionfilme ohne Liam Neeson (69)? Kaum vorstellbar! Der britisch-irische Schauspieler ist bekannt durch seine Rollen in Filmen wie "96 Hours", "Unknown Identity" oder "The A-Team". Der Durchbruch gelang ihm 1993 in Steven Spielbergs (75) Klassiker "Schindlers Liste", in dem er die Hauptrolle des deutschen Industriellen Oskar Schindler verkörperte. Seit über 40 Jahren ist Liam im Filmgeschäft – aber haben seine Actionrollen bald ein Ende?

Derzeit macht der 69-jährige Werbung für seinen neuen Film "Blacklight", wieder ein Actionfilm, in dem er die Hauptrolle übernimmt. Während eines Interviews mit Sunday Today verriet der "96 Hours"-Darsteller: "Ich denke, die Actionfilme werden sich dem Ende zuneigen – das müssen sie auch." Er bekäme Action-Drehbücher angeboten und die Hauptrollen seien 29 Jahre jung. Liam gab zu, dass er das Alter dann durchstreichen und es in "55, 56, 57" ändern würde."Ich werde dieses Jahr 70, also komme ich immer noch damit durch", fügte Liam hinzu.

Liam gehe es vor allem auch um die Zuschauer: "Das Publikum ist nicht dumm. Sie werden sagen: 'Oh, scheiß auf diesen Typen, Liam Neeson. Er muss 71, 72, 73 sein...'" Irgendwann würde er aufhören, ergänzte der Schauspieler. Seine Fans würden den Gewinner der Goldenen Kamera in spannungsgeladenen Actionmovies aber sicherlich sehr vermissen.

Getty Images Liam Neeson, Schauspieler

Getty Images Liam Neeson, "Star Wars"-Star

Collection Christophel, Action Press Liam Neeson in "Taken 3"

