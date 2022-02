Er hat offenbar großes Interesse an ihr! Vor wenigen Tagen kamen kuriose Flirt-Gerüchte rund um Khloé Kardashian (37) auf. Ein Fan behauptete, dass die erfolgreiche Unternehmerin den Reality-TV-Star Harry Jowsey (24) daten würde. Die Beauty dementierte dies zwar bereits, doch damit scheint man dem australischen Hottie jetzt eine Idee in den Kopf gesetzt zu haben: Harry würde nur allzu gerne mit Khloé ausgehen!

Im Gespräch mit der TMZ meinte er nun: "Ich würde sie tatsächlich gerne mal ausführen, richtig gerne. Ich glaube, sie hätte viel Spaß mit mir, aber ich kann ihre jetzige Situation nicht einschätzen." Tatsächlich dürfte Khloé momentan eine schwere Zeit durchmachen. So wurde vor wenigen Wochen bestätigt, dass ihr Ex Tristan Thompson (30) ein Baby mit seiner Ex-Affäre Maralee Nichols gezeugt hat – und Khloé also während der gemeinsamen Beziehung betrogen hatte.

Deshalb versichert Harry auch zugleich: "Ich glaube, ich würde sie nicht betrügen." Ob man seinen Worten Glauben schenken kann? Denn der Beau soll eigentlich das russische Model Sveta Bilyalova (32) daten. Anfang Januar wurden die beiden turtelnd im Urlaub gesehen. Vielleicht ist diese ja aber einverstanden, dass Harry auch andere kennenlernt und die beiden sehen sich nicht exklusiv – dann müsste nur noch Khloé zustimmen.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson mit Töchterchen True

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / harryjowsey Harry Jowsey, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de