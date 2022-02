Tori Spelling (48) legt sich wieder unter das Messer. Die Beverly Hills, 90210-Darstellerin gab bereits zu, dass sie sich vor 20 Jahren ihre Brüste vergrößern ließ. Nun ist es für sie jedoch Zeit für eine Erneuerung und dabei will sie sich die Implantate nicht nur rausnehmen, sondern auch durch eine Nummer größer ersetzen lassen. Dass sie sich für den Eingriff entschieden hat, hat außerdem auch gesundheitliche Gründe: Deswegen lässt Tori sich bald die Brüste wieder machen!

Mit E! News sprach die Schauspielerin über ihre Beauty-Pläne für das kommende Jahr. Das fing offenbar damit an, dass sich ihre 13-jährige Tochter Stella um sie sorgte. "Es hat mich wirklich getroffen, als meine Tochter zu mir kam und sagte: 'Mama, ich mache mir Sorgen'", gab Tori ehrlich zu. Denn die Implantate laufen irgendwann ab und können dann zu gesundheitlichen Problemen führen, die sie langfristig belasten würden. Das hat die US-Amerikanerin lange aufgeschoben, weshalb ihre Tochter sie jetzt wachrüttelte.

Nun sieht es die 48-Jährige als notwendigen Schritt an, sich noch mal unter das Skalpell zu legen. "In diesem Jahr geht es mir vor allem darum, die Operation zu planen und gesund zu sein – das steht an vorderster Front. Denn es ist in Ordnung, sich selbst an die erste Stelle zu setzen", erklärte sie abschließend.

Instagram / torispelling Tori Spelling, Schauspielerin

Instagram / torispelling Tori Spelling mit ihrem Ehemann Dean McDermott und den gemeinsamen Kindern

Getty Images Tori Spelling beim Beverly Hills 90210 Costume Exhibit Event, August 2019

