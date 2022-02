Für Emine Knapczyk hätte das DSDS-Casting wohl kaum besser verlaufen können. Die Berlinerin hat die Jury in der Gesangsshow direkt von sich überzeugt – vor allem Toby Gad (53). Der Produzent gab ihr seine goldene CD: Sie darf also den Recall überspringen und ist automatisch im Auslands-Recall. Daraufhin wirkte die 18-Jährige ziemlich geflasht. Im Promiflash-Interview verriet sie, wie sie sich in dem Moment gefühlt hat.

"Als Toby mir seine goldene CD geben hat, habe ich mich unbeschreiblich gefühlt! Ich hatte noch nie so ein Gefühl in meinem Leben und ich glaube, es wird dieses Gefühl nicht noch ein zweites Mal geben", schwärmte Emine im Gespräch mit Promiflash. Die DSDS-Teilnahme sei für sie schließlich ein Traum, der nach vielen Jahren nun in Erfüllung gehe.

Dass sie die Jury so von sich überzeugt, überrascht Emine selbst. Immerhin hatte sie sich nicht großartig auf das Casting vorbereitet. "Ich habe tatsächlich alles auf mich zukommen lassen – ich war da ganz entspannt", erzählte die einstige Auszubildende zur Hotelfachfrau.

RTL / Stefan Gregorowius Toby Gad beim DSDS-Casting

RTL / Stefan Gregorowius Emine Knapczyk, Kandidatin bei DSDS 2022

Instagram / emine.knapczyk Emine Knapczyk, DSDS-Kandidatin

