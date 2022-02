Joey King (22) und Steven Piet sind füreinander da. 2019 lernte die The Kissing Booth-Darstellerin den Regisseur bei den Dreharbeiten zum Film "The Act" kennen und lieben. Über ihre Beziehung spricht die Schauspielerin nur selten in der Öffentlichkeit. Auch Pärchenbilder teilte der Filmstar kaum im Netz. Dennoch scheint es gut zwischen den beiden zu laufen – Joey wurde nun sogar von ihrem Liebsten zu Presseterminen begleitet.

Vor wenigen Tagen war die 22-Jährige in New York unterwegs, um ihren neuen Film "The In Between" zu promoten. Unter anderem war die Brünette Gast in Drew Barrymores (46) Talkshow "The Drew Barrymore Show" und bei "Entertainment Tonight". Doch den Interview-Marathon musste Joey nicht alleine bewältigen. Ihr Partner Steven Piet war stets an ihrer Seite und unterstützte die Schauspielerin bei der Arbeit. Während die TV-Bekanntheit im glamourösen Zweiteiler durch die Straßen lief, hielt sich der Regisseur mit seinem Outfit zurück und trug ein kariertes Hemd zu dunklen Jeans.

Im Dezember verriet Joey in einem Interview mit Daily Mail, wie froh sie darüber sei, Steven ihren Partner nennen zu dürfen. "Er ist so ein Schatz. Ich bin so glücklich, ihn in meinem Leben zu haben", schwärmte die "The Act"-Darstellerin. Vor allem von den Kochkünsten ihres Liebsten sei sie sehr begeistert.

MediaPunch Joey King und ihr Partner Steven Piet in New York

