Nicky Hilton (38) verzaubert mit einem süßen Schwangerschaftslook. Die US-Amerikanerin und ihr Mann James Rothschild haben Ende Januar verkündet, dass sie wieder Nachwuchs erwarten. Das Paar darf sich nach zwei Töchtern auf Baby Nummer drei freuen – das schon im Sommer das Licht der Welt erblicken soll. Mit ein paar wenigen Babybauchfotos hat die Schwester von Paris Hilton (40) ihre Fans schon überrascht – jetzt zeigte sie ihre wachsende Kugel auch auf einem Event.

Im Rahmen der New York Fashion Week zeigte sich die 38-Jährige am Samstag in einem transparenten blauen Glitzerkleid und mit einem glücklichen Strahlen im Gesicht. Während das luftige Dress den Babybauch von vorne betrachtet gut tarnte, war die Kugel aus der seitlichen Perspektive nicht zu übersehen. Auf einer Treppe stehend legte die werdende Dreifachmama die Hände leicht um ihren Bauch, sodass sich der Stoff an ihre gewölbte Körpermitte schmiegen konnte.

Viel mehr Infos zu ihrem Nachwuchs haben Nicky und ihr Ehemann bis dato noch nicht bekannt gegeben. Die genaue Schwangerschaftswoche und das Geschlecht des ungeborenen Kindes bleiben noch geheim. Auf Instagram betonte die Blondine allerdings, wie glücklich sie der erneute Babysegen mache. "Man sagt, aller guten Dinge sind drei", schrieb sie zu einem Foto von sich.

Getty Images Nicky Hilton und ihr Mann James Rothschild

Getty Images Nicky Hilton im Februar 2022

Instagram / nickyhilton Nicky Hilton, Januar 2022

