Jennifer Lopez (52) gibt einen ganz privaten Einblick in ihre Beziehung zu Ben Affleck (49). Nachdem sich die Sängerin von Alex Rodriguez (46) getrennt hatte, kursierten Gerüchte, dass sie mit ihrem einstigen Partner Ben Affleck anbandeln soll. Wenig später bestätigten die beiden ihre Beziehung und erfreuten damit Bennifer-Fans weltweit. Nun verbringt das Paar den wohl romantischsten Tag des Jahres – den Valentinstag – miteinander. Doch ein süßes Geschenk überreichte Ben Jennifer schon im Vorfeld, wie sie jetzt verriet.

In ihrem Newsletter OntheJLo gab die Schauspielerin preis, dass Ben ihr ein verfrühtes Valentinstaggeschenk gemacht hat. "Ich werde etwas ganz Besonderes und Persönliches mit euch teilen, das ich normalerweise nur mit meinem engsten Kreis teilen würde", schrieb sie. Doch die 52-Jährige konnte zumindest nichts Materielles auspacken. Die Überraschung war, dass der "Good Will Hunting"-Darsteller ein Video zu einem Remix von J.Los Soundtrack aus ihrem neuen Film Marry Me gedreht hatte.

"Als ich es sah, musste ich an die Reise der wahren Liebe denken, an ihre unerwarteten Wendungen und daran, dass sie, wenn sie echt ist, tatsächlich ewig dauern kann", lauteten Jennifers emotionale Worte zu Bens Geschenk. Die verfrühte Valentinstagüberraschung habe ihr "Herz zum Schmelzen gebracht", schwärmte die "On The Floor"-Interpretin.

© 2020 UNIVERSAL STUDIOS. All Rights Reserved. Jennifer Lopez in "Marry Me"

MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez in Hollywood

Getty Images Jennifer Lopez bei der Premiere von "The Tender Bar" in Los Angeles, 2021

