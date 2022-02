Emine Knapczyk sieht ihr junges Alter keineswegs als Hindernis! Bei DSDS konnte die 18-Jährige direkt im Casting auf ganzer Linie überzeugen. Von Juror Toby Gad (53) bekam sie nicht nur lobende Worte zu hören, sondern sogar die goldene CD von dem Musikproduzenten überreicht. Damit durfte die Berlinerin direkt in den Auslands-Recall einziehen. Im Promiflash-Interview schätzte Emine ihre Chancen als Küken der Show ein!

Im Gespräch mit Promiflash gab sich die Sängerin zuversichtlich, was ihr Alter betrifft. "Ich bin ja auch eine der jüngsten Kandidaten und ich finde das tatsächlich gut, weil so kann man mehr Erfahrungen sammeln und sich weiter entwickeln", versicherte die ausgebildete Hotelfachfrau. Dies sei allerdings in nahezu jedem Alter der Fall. "Egal, ob ich 19 oder 25 bin – man lernt immer dazu", merkte Emine an.

Von einer Teilnahme bei DSDS habe das Gesangstalent schon geträumt, seitdem es acht Jahre alt ist. "Zehn Jahre später habe ich diesen Schritt gewagt und bereue nichts", betonte Emine. Zwar wäre sie auch gerne noch vor Poptitan Dieter Bohlen (68) in der Jury aufgetreten, doch von der neuen Jury um Florian Silbereisen (40) ist sie ebenso begeistert: "Die nehmen einem direkt die Angst und wandeln die Kritik in Gutes um. Die Jury ist megasympathisch!"

RTL / Stefan Gregorowius Toby Gad beim DSDS-Casting

Instagram / emine.knapczyk Emine Knapczyk, DSDS-Kandidatin

RTL / Stefan Gregorowius Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen bei DSDS 2022

