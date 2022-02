Stellen die Stars als Vorbereitung auf Let's Dance auch ihre Ernährung um? Am 18. Februar ist es endlich so weit: Die beliebte Tanz-Show geht mit einer brandneuen Staffel an den Start! Vor den prominenten Teilnehmern und ihren Mentoren liegen jetzt viele Wochen mit täglich knallhartem Training – einige VIPs haben im Rahmen der Sendung ordentlich abgenommen. Auch im Dschungelcamp purzeln immer mächtig die Pfunde, weswegen sich viele Kandidaten vor den Dreharbeiten extra etwas anfuttern. Wird es bei "Let's Dance" genauso gehalten?

Promiflash hat mal bei Profitänzerin Ekaterina Leonova (34) nachgefragt, ob sie vor "Let's Dance" extra mehr isst: "Ich glaube, es ist eher umgekehrt", betonte sie ehrlich. "Zumindest, wie ich es von einigen Promis gehört habe, dass sie davor eher viel Sport machen, damit sie besser ins Training kommen und es nicht so schwer für sie ist." Weiter erklärte Ekat: "Die Profis versuchen schon vor dem Staffelbeginn gut auszusehen und nicht erst in der Staffel." Klingt nicht so, als würde die Beauty sich vor dem Staffelstart noch mal extra ein paar Cheeseburger genehmigen...

Tatsächlich ist Ekat eine gesunde, ausgewogene Ernährung sehr wichtig: "Ich versuche, schon auf meine Ernährung zu achten, vor allem auf Fast Food zu verzichten", beteuerte die 34-Jährige – und ergänzte: "Ich bin aber Russin und esse auch gern, auch gern mal Süßes. Ich bin jetzt auch Testimonial für eine russische Lebensmittelmarke und konnte da Pelmeni in einer leichteren Variante kreieren." Abschließend fasste sie zusammen: "Die Mischung macht es."

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens bei der "Let's Dance"-Auftaktshow im Februar 2020

RTL / Boris Bushmin Ekaterina Leonova, "Let's Dance"-Profitänzerin

ActionPress Pascal Hens und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

