Diesen berühmten Look von Kim Kardashian (41) hätte es so beinahe nicht gegeben. Die Reality-Beauty sorgte bei der vergangenen Met Gala für den Hingucker des Abends. Sie tauchte in einem Look von Balenciaga auf, in dem ihr gesamter Körper verhüllt war – einschließlich ihres Gesichts. Das Outfit wollte sie so aber eigentlich nicht auf dem roten Teppich tragen: Kim wehrte sich zunächst gegen die Gesichtsmaske.

Das verriet die 41-Jährige jetzt gegenüber Vogue: "Ich meinte, 'Ich weiß nicht, wie ich diese Maske tragen soll. Warum sollte ich mein Gesicht verdecken?'". Doch Balenciagas Kreativdirektor Demna Gvasalia beharrte auf dem gesamten Look. "Demna und sein Team meinten, 'Das ist eine Kostümgala. Das ist keine Party, auf der alle hübsch aussehen. Es gibt ein Thema und du musst die Maske tragen. Das ist der Look'", erklärte Kim.

Am Ende ließ der Keeping up with the Kardashians-Star sich umstimmen und sorgte mit seinem Auftritt für eine Menge Gesprächsstoff. Während viele Fans Kims ungewöhnliches Ensemble feierten, musste die vierfache Mutter auch eine Menge Kritik einstecken. Im Netz wurde ihr Met-Gala-Outfit sogar mit den Dementoren von Harry Potter verglichen.

Getty Images Kim Kardashian beim Forbes Women's Summit 2017

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2021

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2021

