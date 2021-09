Kim Kardashian (40) überlässt wirklich alles der Fantasie! Die erfolgreiche Unternehmerin ist wie viele andere Stars auch bei der diesjährigen Met Gala dabei gewesen. Für das Event haben einige zu ziemlich freizügigen Looks gegriffen. Model Zoe Kravitz (32) schritt zum Beispiel in einem durchsichtigen Kleid über den roten Teppich. Die Influencerin hingegen setzte dieses Mal nicht auf viel Haut – ganz im Gegenteil!

In einem komplett schwarzen Dress von Balenciaga, das ihren kompletten Körper verhüllte, trat die US-Amerikanerin auf den roten Teppich. Mit ihrem Look stellte sie die Outfits vieler Kollegen in den Schatten. Auch auf Twitter überschlugen sich die Kommentare – viele User fanden schnell einen ulkigen Vergleich für ihren Style: "Kim K. hat sich als Dementor verkleidet", fand ein Follower und spielte damit auf die unheimlichen, in Kapuzenmäntel gehüllte Gestalten aus der Harry Potter-Fantasy-Reihe an. "Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass Kim K. bei 'Harry Potter' mitgespielt hat", witzelte ein weiterer.

Doch nicht nur Kims Aufzug sorgte für Aufmerksamkeit – auch ihre Begleitung wurde im Netz thematisiert. Die Identität der Person ist bisher nicht enthüllt, ein paar Fans sind allerdings überzeugt: Kim wurde von ihrem Noch-Ehemann Kanye West (44) begleitet. Aktuell wird heiß darüber spekuliert, ob die Eltern sich nach ihrer Trennung wieder annähern oder nicht.

Getty Images Zoe Kravitz bei der Met Gala 2021

Collection Christophel Filmszene aus "Harry Potter"

Getty Images Kim Kardashian in Begleitung bei der Met Gala 2021

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2021

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2016

