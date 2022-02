Will Adele Adkins (33) ihre Familie schon bald erneut vergrößern? Im Oktober 2012 wurden die Sängerin und ihr damaliger Mann Simon Konecki (47) zum ersten Mal Eltern. Seit dem vergangenen Jahr gehen die Eheleute jedoch getrennte Wege. Die Blondine soll sogar inzwischen mit ihrem neuen Partner Rich Paul (40) verlobt sein. Jetzt deutete Adele an, dass sie sich schon zeitnah gemeinsame Kinder mit dem Sportagenten wünsche.

Am Freitag war die fünfzehnfache Grammy Awards-Gewinnerin bei der Graham Norton Show zu Gast. Dort sprach sie neben ihren Auszeichnungen bei den diesjährigen Brit Awards ebenfalls über ihre abgesagten Auftritte in Las Vegas. Adele erklärte, dass sie die Konzerte noch dieses Jahr nachholen wolle, da sie bereits anderweitige Pläne für das kommende Jahr habe. "Man stelle sich vor, ich müsste absagen, weil ich ein Baby bekomme!", scherzte die "Hello"-Interpretin. Offenbar steckte in dieser humorvollen Aussage jedoch ein Fünkchen Wahrheit, denn während des Gesprächs mit dem Fernsehmoderator deutete die Britin wenig später erneut ihren Kinderwunsch an.

"Ich brauche eine Weile, um mich zu erholen, aber ich würde gerne mehr Kinder haben", versicherte die 33-Jährige. Auch zu den Spekulationen, dass ihr Freund und sie sich kürzlich verlobt hätten, bezog Adele Stellung. "Wenn ich es wäre, würde ich dann überhaupt jemandem sagen, ob ich es bin oder nicht?", erzählte sie vielsagend.

Getty Images Adele und Rich Paul bei einem Basketballspiel

Getty Images Adele bei den Grammys 2017

Getty Images Adele bei den Brit Awards 2022

