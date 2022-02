Patricija Ionel (27) ist gerade erst zum ersten Mal Mutter geworden. Die Profitänzerin und ihr Mann Alexandru Ionel gaben Ende Januar bekannt, dass Söhnchen Noelis das Licht der Welt erblickt hat. Doch ruhig angehen lassen möchte es die junge Mutter deshalb noch lange nicht. Sie wird schon am kommenden Freitag bei Let's Dance auf der Bühne stehen. Promiflash verrät Patricija, wie sie die Tanzshow und das Mama-Sein unter einen Hut bekommen will.

"Wir organisieren unser Leben so, dass sowohl die Familie als auch 'Let's Dance' kompatibel sind. Alles steht und fällt mit guter Organisation", versichert die 27-Jährige im Promiflash-Interview. Außerdem weiß sie ihren Kleinen bei Papa Alexandru in besten Händen, während sie die TV-Tanzshow rockt. "Ich habe da überhaupt keine Zweifel daran, dass es irgendwo nicht funktionieren sollte. Wir arbeiten beide sehr viel und schaffen es trotzdem, ein glückliches Familienleben zu führen. Alex ist ein fantastischer Vater mit sehr viel Mitgefühl und vor allem tollen Manieren, die unser Kleiner auch schon lernt. Wir beide werden unser Baby so oft wie möglich bei uns haben. Wie wir das machen, bleibt vorerst ein kleines Geheimnis", schwärmt sie von ihrem Mann.

Für Patricija und Alexandru steht Klein-Noelis natürlich an erster Stelle – und das selbstverständlich auch, als Patricijas Entscheidung für "Let's Dance" fiel. "Wäre es für unsere Familie nicht gut, dass ich bei 'Let's Dance' teilnehme, hätte ich es sicherlich nicht gemacht", stellte die Profitänzerin klar.

Instagram / bellatricija Patricija und Alexandru Ionel mit ihrem Sohn Noelis

Instagram / bellatricija Patricija und Alexandru Ionel, Tänzer

Instagram / bellatricija Patricija Ionel, "Let's Dance"-Profitänzerin

